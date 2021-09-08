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Зависть - одна из самых замаскированных страстей, которую не просто выявить.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Мы все очень любим возмущаться (и часто вполне справедливо) коррумпированными чиновниками, взяточниками и т. д. Но стоит ли за этим возмущением только чувство справедливости? События последних лет показали, что многие пламенные борцы с коррупцией, попадая во власть, часто становятся сами еще большими коррупционерами. Выходит, возмущение вороватыми чиновниками вполне может быть мотивировано довольно извращенным чувством «справедливости»: почему всё ему, а не мне? А это и есть истинные зависть и жадность», - отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что коррупция, взяточничество, присвоение общественной собственности не являются чем-то далеким, а ростки этих недостатков уже могут быть в душе, ожидая возможности реализоваться.

«За внешне благовидными требованиями справедливости стоит банальная зависть, причем зависть низкая, лицемерная и оттого более греховная. Конечно, это не отменяет борьбы с коррупцией в государстве, но важно всегда пристально смотреть и в собственную душу, и в ней бороться с нашей собственной же душевной «коррупцией». Не обманывать себя чувством фальшивой праведности. Пропалывать сорняки ложной нравственности и ханжества, чтобы за ними обнаружились скрытые заросли зависти и жадности», - сказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ призвал каждого «с терпением и смирением искоренять в себе зло, тогда его меньше будет и в стране, и во всем мире».

 
ForUm

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