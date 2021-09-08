На Виннитчине религиозная община УПЦ в селе Красноселка продолжит в суде оспаривать права на захваченный сторонниками ПЦУ храм.

Фото:Фейсбук/ Красносілка - територія спілкування

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил глава Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов.

Он напомнил, что религиозная община УПЦ села Красноселка оспаривала в суде принудительную перерегистрацию в ПЦУ, которую по стандартной схеме провели по решению Винницкой областной администрации.

По словам главы Юридического отдела, решения судей в этом процессе носили предвзятый характер, «поскольку мы неоднократно сталкивались с тем, что в наших заявлениях ищут недостатки, чтобы не принимать их для рассмотрения. Так, Верховный Суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу, которую направляла религиозная община».

«Несмотря на это, на данном этапе средства защиты у религиозной общины от рейдерского захвата не исчерпаны, и точка в этом деле не стоит. Есть механизмы, которые позволяют общине в дальнейшем защищать свои права», - подчеркнул протоиерей Александр Бахов.

Глава Юротдела отметил, что у красноселковской общины УПЦ есть намерение продолжить борьбу за свои права, и заявлять о победе сторонников ПЦУ преждевременно.

Также он уточнил, что в суде решался вопрос о незаконной перерегистрации общины, но не о праве собственности или пользовании храмом. На основании каких документов представители ПЦУ в него вошли - неизвестно, «но явно, что этот храм им не принадлежит».

Как сообщалось ранее, 3 сентября сторонники ПЦУ захватили Иоанно-Богословский храм в Красноселке, ранее опечатанный полицией. На следующий день представители ПЦУ совершили в нем «благодарственный молебен» и заверили, что зашли в храм «на основании решения судов всех инстанций».