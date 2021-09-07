Фурнитура для мебели бывает 2-ух типов - функциональная и лицевая. Функциональная представляет собой обширную группу изделий, позволяющих сделать предметы меблировки более практичными и удобными. Современные производители предлагают широчайший ассортимент деталей для изготовления и ремонта шкафов, другой корпусной и мягкой мебели, гарнитуров на кухню и прочих предметов.

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Разновидности фурнитуры для меблировки

Для изготовления и ремонта мебели могут использоваться различные виды комплектующих:

направляющих для ящичков и раздвижных систем: призваны обеспечить удобство и лёгкость открывания выдвигающихся элементов;

накладных или универсальных петель, доводчиков: способствуют движению дверец шкафчиков, гарантируют плотность прилегания фасада к корпусу;

ножек, колёсиков, опор для предметов меблировки;

ручек, замков, защёлок для возможности запирания шкафов, дверей;

газовых лифтов для облегчения открывания, удерживания дверей в нужном положении;

металлических фланцев и пластиковых держателей, фиксирующих штангу (полую трубу) для навешивания верхней одежды;

металлических стопоров с мягкими резиновыми кольцами, ограничивающих открытие межкомнатных дверей;

крепёжных деталей: позволяют собирать и устанавливать предметы меблировки;

самоклеящихся декоративных накладок для декорирования и скрытия шляпок шурупов;

прочих элементов, обеспечивающих удобство использования мебели.

Главные особенности фурнитуры

Мебель могут комплектовать деталями, изготовленными из различных материалов. Большинство изделия выполняется из высокопрочной инструментальной стали, при этом комплектующие зачастую покрывают защитным слоем хрома для защиты от коррозии и придания привлекательного внешнего вида. Декоративные элементы могут иметь разный дизайн и цвет, отличаться матовой или глянцевой поверхностью.