Раскол в мировом Православии из-за создания Константинополем ПЦУ может стать причиной раскола Поместных Церквей, подобного событиям 1054 года, когда Римская Церковь отделилась от Восточной.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сказал в интервью запорожской епархиальной газете «Летопись Православия»

«К сожалению, могут повториться события 1054 года. И по разные стороны баррикад останутся Церкви, верные Православию, и структуры, которые согласятся быть частью симулякра мирового Православия. Речь идет о некой новой системе, где в центре будут находиться не Бог, каноны и соборность, а амбиции, директивы и папский формат управления», - отметил владыка.

По мнению митрополита Антония, в украинских реалиях возможно дальнейшее усиление дискриминации верующих УПЦ и привлечение политиков к «церковному вопросу».

«Мы все прекрасно понимаем, что более глубокое и активное втягивание политиков в процессы поддержки раскола неминуемо приведет к дестабилизации общественной обстановки. Вспыхнут многочисленные очаги конфликтов и противостояний, под угрозу будут поставлен мир и согласие в нашей стране. И, конечно же, усилятся гонения в отношении канонической Церкви как в виде очередных захватов храмов, так и вообще попыток полностью уничтожить УПЦ», - подчеркнул владыка.

Он напомнил, что в глобальной перспективе отпадение от канонической Церкви приводит к духовной смерти.

«Это путь к духовной смерти. Человек сам себя отсекает от Божьей благодати, становится сухой веткой, не приносящей духовного плода. А, как известно, участь таких ветвей печальна. Никакие законы не способны быть выше законов духовных. Выступая против Бога, человек - осознает ли он это или нет - вредит своей душе. Что, среди прочего, влияет и на то, как потом живет этот человек, с какими препятствиями и бедами на своем жизненном пути он сталкивается. Поэтому не стоит ставить политику выше Господа. В вечность мы будем уходить не с багажом политических предпочтений и интересов, а с нашими делами и поступками, которые послужат нам либо в оправдание, либо в осуждение в глазах Божьих», - подытожил митрополит Антоний.