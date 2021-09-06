Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в Печерский районный суд Киева обвинительное заключение в отношении бывшего офицера, пулеметчика отдельного отряда специального назначения и борьбе с терроризмом «Омега» одной из бригад специального назначения управления Северного территориального Киевского командования внутренних войск МВД Украины по факту совершения убийств участников акций протеста 20 февраля 2014 на ул. Институтской в ​​Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, бывший военнослужащий спецотряда «Омега», действуя совместно и согласованно с сотрудниками так называемой «черной роты» Беркута, непосредственно принял участие в групповом совершении террористического акта – осуществлении выстрелов на поражение из огнестрельного оружия по безоружным участникам акции протеста на ул. Институтской. Их целью было совершение убийств митингующих способом, опасным для жизни многих лиц, для прекращения акций протеста.

Непосредственно обвиняемый нанес пулевые ранения двум демонстрантам, которые находились на подъездной дороге от Октябрьского дворца и на тротуаре ниже верхнего выхода из метро «Крещатик».

Для предотвращения своей идентификации и избежания уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений, экс-военнослужащий «Омеги» и бывшие сотрудники «черной роты» Беркута одели под шлемы маски-балаклавы.

Обвиняемому инкриминируется превышение полномочий работником правоохранительного органа, совершение террористического акта, умышленные убийства и покушения на умышленные убийства, а также воспрепятствование проведению собрания, митингов, шествий и демонстраций (ч. 3 ст. 365 УК Украины (в редакции от 07.04.2011 ) ч. 3 ст. 258 УК Украины (в редакции от 21.09.2006); п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (в редакции от 05.11.2009); ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК (в редакции от 05.11.2009), ст. 340 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Государственного бюро расследований.

Правоохранители традиционно не называют имя обвиняемого, по данным Адвокатской совещательной группы, речь идет об офицере Владимире Косенко.