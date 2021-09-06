В Полтавской области православные волонтеры посетили интернат для детей-аутистов и Центр социально-психологической реабилитации детей и поздравили воспитанников с началом нового учебного года.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, волонтеры передали детям канцелярские принадлежности, необходимые для обучения, продукты питания, средства гигиены и школьные рюкзаки.

Покупки были совершены благодаря пожертвованиям неравнодушных людей, а также на средства, собранные в результате благотворительной ярмарки «Чужих детей не бывает».

Как сообщалось ранее, в Закарпатской области Мукачевская епархия Украинской Православной Церкви передала помощь школьникам из малообеспеченных семей.

Миссия «Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам» провела ежегодную благотворительную акцию «Рюкзачок Милосердия», в рамках которой 800 детей из нуждающихся семей получили рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями.