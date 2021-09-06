Вчера, 5 сентября, около 16:00 произошел паровой взрыв на сахарном заводе в поселке Гребенки Киевской области, сообщает пресс-служба областной полиции.
О происшествии в Белоцерковское районное управление полиции сообщил фельдшер скорой помощи.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативной группа Белоцерковского РУП. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.
Известно, что среди пострадавших пять человек, двое из которых были госпитализированы в столичную больницу. Других пострадавших доставили в Белоцерковскую городскую больницу № 2. Состояние пострадавших в настоящее время не известено.
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