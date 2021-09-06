также в разделеПроисшествия
Скончался 7-летний мальчик, которого замучили в Черкассах 41
Вчера оккупанты 4 раза обстреляли украинские позиции 8
В СБУ сообщили о планируемом убийстве Зеленского и атаке на Раду 80
Под Киевом горел крупный склад покрышек 21
На Житомирщине после ДТП сгорел автобус 48
Полиция уточнила число жертв ДТП на Львовщине 16
На Львовщине грузовик въехал в магазин, погибли четыре человека 180
На Донбассе в результате обстрела ранен украинский военный 9
В Украине – 2693 новых случая COVID-19 19
На Харьковщине зафиксировали вспышку африканской чумы свиней 133
СМИ: В Польше после задержания полицией умер украинец 19
В Днипре при взрыве в авто пострадал водитель 17
Оккупанты ранили украинского военного 15
На Ривненщине украли трубу, подававшую кислород в реанимацию для COVID-больных 18
От взрыва гранаты в пятиэтажке в Калуше погиб мужчина 19
Боевики 8 раз нарушили «тишину» на Донбассе 10
В Украине – более двух тысяч случаев COVID-19, 874 человека – госпитализированы 47
Зеленский обсудил с министром энергетики США угрозы «Северного потока-2» 118

Вчера, 5 сентября, около 16:00 произошел паровой взрыв на сахарном заводе в поселке Гребенки Киевской области, сообщает пресс-служба областной полиции.

О происшествии в Белоцерковское районное управление полиции сообщил фельдшер скорой помощи.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативной группа Белоцерковского РУП. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.

Известно, что среди пострадавших пять человек, двое из которых были госпитализированы в столичную больницу. Других пострадавших доставили в Белоцерковскую городскую больницу № 2. Состояние пострадавших в настоящее время не известено.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги