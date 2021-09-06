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Президент США Джозеф Байден приедет в Украину, но уже не в нынешнем году.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на телеканале «Интер», сообщает УНИАН.

«Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр, сядет в Борисполе и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, поскольку дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год... Не так плотно», - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что сейчас украинская и американская стороны будут сосредоточены на выполнении договоренностей, достигнутых президентами, «а они действительно являются масштабными и содержательными».

Кулеба также отметил, что после визита Зеленского в США отношения между странами улучшились.

«Я ответственно могу сказать, что президенты открыли новую страницу в отношениях. И то совместное заявление Украины и США, обнародованное по результатам переговоров, такого документа в истории украинско-американских отношений еще не было, именно чтобы в контексте визитов такое принималось. И это очень четкий сигнал о том, что мы идем вперед и нет каких-либо теней или негативных факторов, который сейчас влияли бы на эти отношения», - сказал министр.
ForUm

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