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Любопытство – это психологическое состояние, когда человек чем-то интересуется спонтанно, чаще всего без цели, просто для удовлетворения страсти.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Человеческая природа так устроена, что всё любопытно, всё интересно. Что вокруг говорят и пишут? Что собираются делать и что уже сделали? Кто-то скажет, что любопытство вовсе не является недостатком. Более того, именно благодаря ему человек достигает значительных успехов в жизни. Именно любопытство заставляет его идти к заветной цели, не замечая препятствий. Но на самом деле это не любопытство, а любознательность. А это уже совсем другое дело», — сказал митрополит Лука.

Он считает, что зачастую удовлетворенное любопытство приводит человек не к успеху, а к зависти, которая является страшным духовным недугом. «За любознательностью стоит Господь, а за любопытством – враг рода человеческого. Он таким образом нас искушает», — сказал митрополит Лука.

Владыка отметил, что любопытство – это психологическое состояние, когда человек чем-то интересуется спонтанно, чаще всего без цели, просто для удовлетворения страсти. 

«Недаром в народе сложили поговорку о вреде этой пагубной привычки. Но даже знания о вреде этой склонности не каждого человека способны остановить и не вмешиваться в чужие дела. Допустим, человек хотел что-то узнать и наконец-то узнал. Что ему дала эта новая информация? Она помогла ему что-то изменить в своей душе, сделать что-то хорошее? Человек после этого обратился к Богу, постарался что-то изменить в жизни? К сожалению, так бывает не так часто. Чаще всего, одна информация порождает другую, а затем предается с многочисленными дополнениями в зависимости от уровня культуры и образования говорящего», - сказал архиерей.

Митрополит Лука пожелал никогда не завидовать и поступать так, как велит нам Господь.

«Каждый имеет свой уровень образования и уровень культуры. Все разные, но одно общее – желание следовать за Христом. Пусть же это желание никогда не пропадает и помогает уверенно идти по жизненному пути», - заключил архиерей.
ForUm

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