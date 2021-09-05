В Киеве возле посольства РФ активисты устроили акцию протеста из-за массовых задержаний в оккупированном Крыму, а также похищение 5 крымских татар.

Сегодня в 12:00 у посольства РФ в Киеве десятки активистов пришли выразить свою солидарность с Крымом и крымскими политзаключенными.

Люди держали в руках фото политзаключенных, украинские и крымскотатарские флаги.

К акции также присоединились председатель Меджлиса Рефат Чубаров, а также бывший политзаключенный и народный депутат Ахтем Чийгоз.

Напомним, вчера на временно оккупированной территории Крыма сотрудники ФСБ провели обыски в домах крымских татар и похитили Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Наримана Джеляла. Более 30 человек были задержаны у здания ФСБ в оккупированном Крыму.