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Вице-министр Министерства внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик прокомментировал смерть 25-летнего украинцев после задержания полицией. Он отметил, что это дело должно быть выяснено.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на интервёю Вонсика порталу Wirtualna Polska.

«Уже есть реакция... Если говорить о ситуации с вытрезвителем (где умер украинец), то часть полицейских уже наказана", - сказал политик.

Вонсик отметил, что «виновных нужно строго наказывать, но с другой стороны, нельзя прибегать к коллективной ответственности». Также он сказал, что важным является решение этого и подобных дел.

В городе Вроцлав после задержания полицейскими умер 25-летний украинец.

По данным местных СМИ, правоохранители применили к нему физическую силу - били палками, кулаками и ногами.

Инцидент произошел 30 июля. Украинец возвращался на автобусе после встречи с друзьями в состоянии алкогольного опьянения и якобы вел себя неадекватно.

Правоохранители утверждали, что задержанный был агрессивным и кусался, однако видеомониторинг после перевозки парня в центр для нетрезвых лиц этого не доказал.
ForUm

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