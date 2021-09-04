В Умань прибыли 11 полицейских Государства Израиль. Совместно с украинскими правоохранителями они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Израильские правоохранители прошли инструктаж. Также правоохранители совместно обследовали район паломничества.
Полицейские из Израиля, вместе с украинскими правоохранителями, до 11 сентября будут следить за порядком во время празднования Рош га-Шана.
Напомним, в этом году в Умани ожидается прибытие около 50 тысяч хасидов, которые приедут для празднования Рош га-Шана.
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