также в разделеМир
Во время «праздничной» стрельбы талибов в Кабуле погибли 17 человек 24
Байден посетил Луизиану после урагана Ида 9
США ввели санкции против Ирана 13
Жертвами урагана «Ида» в США стали уже 45 человек 77
СМИ: Иран забрал из Афганистана американские бронемашины 26
Талибан понес большие потери в Панджшере 46
ООН прогнозирует, что население Земли к 2100 году превысит 11 миллиардов 12
Таблетки Pfizer от коронавируса начали испытывать на людях 64
Польша ввела режим ЧП на границе с Беларусью 13
В ЕС считают, что в третьей дозе COVID-вакцины «нет необходимости» 12
ЕС планирует установить контакт с «Талибаном», но не сразу 10
ООН: Афганистан оказался на грани гуманитарной катастрофы 9
В США выбросили более 15 миллионов доз COVID-вакцин 32
В Нью-Йорке объявлено ЧП: минимум 9 человек погибли из-за непогоды 17
На Кубе решили прививать от COVID-19 детей от двух лет 8
«Талибан» запретил женщинам быть министрами 13
Лидера «Талибана» объявили верховным руководителем Афганистана 29
ВОЗ признала новый штамм коронавируса «Мю» потенциально опасным 21

Белорусы с сегодняшнего дня могут выезжать на учебу или работу за границу через наземную границу один раз в три месяца, ранее они могли это сделать один раз в шесть месяцев. Это предусмотрено постановлением правительства, которое вступило в силу в субботу, сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

«Советом министров Республики Беларусь сокращается с шести до трех месяцев срок выезда из страны для граждан Беларуси по каждому из следующих оснований — это учеба в иностранном государстве, наличие действительного документа, подтверждающего право на постоянное или временное проживание в иностранном государстве, трудовая деятельность в иностранном государстве», — сказано в сообщении.

В связи с нововведениями в Госпогранкомитете напомнили об основных моментах пересечения наземной белоруской границы в пунктах пропуска в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. В частности, срок самоизоляции по прибытии в республику из стран “красной зоны” составляет 7 дней, при этом избежать самоизоляции могут граждане, имеющие сертификат о вакцинации от COVID.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3955 грн.
8
Теги