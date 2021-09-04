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Причиной пожара в костеле Святого Николая в Киеве стало короткое замыкание в органе. Об этом в субботу, 4 сентября, сообщил глава МВД Денис Монастырский возле костела.

"Предварительный вывод, что причиной возгорания было короткое замыкание в органе, потому что возгорание было во время репетиции, которая проводилась после 21.00", - сказал он.

Глава МВД сообщил, что открыто уголовное производство за нарушение правил пожарной безопасности. Взяты образцы для экспертизы.

"Несущие перекрытия не пострадали. То есть конструкции костела ничего не угрожает", - сказал глава МВД Денис Монастырский.

Он отметил, что спасатели приехали через 6 минут после вызова. "Конечно, если бы реакция была более длительной, очевидно произошло бы возгорание основной части костела, и, возможно, были бы более негативные последствия", - считает министр.

Как рассказал глава Микульта Александр Ткаченко, еще несколько месяцев назад в костеле должны были начаться противоаварийные, реставрационные работы. "Тендер был заблокирован. Сейчас очевидно, что нужно устанавливать объем убытков и начинать уже не реставрационные работы, а противоаварийные", - сказал он.

Министр также сообщил, что результате пожара пострадал орган, некоторые помещения возле органа, упала люстра.

Оба министра высказали уверенность, что костел будет полностью восстановлен.
ForUm

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