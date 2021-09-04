Причиной пожара в костеле Святого Николая в Киеве стало короткое замыкание в органе. Об этом в субботу, 4 сентября, сообщил глава МВД Денис Монастырский возле костела.
Глава МВД сообщил, что открыто уголовное производство за нарушение правил пожарной безопасности. Взяты образцы для экспертизы.
Он отметил, что спасатели приехали через 6 минут после вызова. "Конечно, если бы реакция была более длительной, очевидно произошло бы возгорание основной части костела, и, возможно, были бы более негативные последствия", - считает министр.
Как рассказал глава Микульта Александр Ткаченко, еще несколько месяцев назад в костеле должны были начаться противоаварийные, реставрационные работы. "Тендер был заблокирован. Сейчас очевидно, что нужно устанавливать объем убытков и начинать уже не реставрационные работы, а противоаварийные", - сказал он.
Министр также сообщил, что результате пожара пострадал орган, некоторые помещения возле органа, упала люстра.
Оба министра высказали уверенность, что костел будет полностью восстановлен.
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