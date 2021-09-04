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В Государственной миграционной службе Украины сообщили, что заявления о предоставлении убежища в нашей стране подали 3270 граждан Афганистана, сообщает Радио Свобода.

Афганцы, которые прилетели в Украину эвакуационными рейсами, просят у властей предоставить им статус беженца либо лица, которое нуждается в дополнительной защите.

Лицам, которые обратились за подобной защитой, гарантировано право проживания у родственников, в отеле, арендованном жилье или же в пункте временного размещения беженцев.

Украина осуществила шесть эвакуационных рейсов из Кабула, украинские самолеты забрали из Афганистана более 700 человек.

Напомним, что появилось видео операции разведки Украины в Кабуле. Украинский спецназ пешком вышел за пределы защищенного периметра аэропорта, чтобы найти и сопроводить в аэропорт лиц, согласованных на эвакуацию.
ForUm

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