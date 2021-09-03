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В Полтавской области Украинская Православная Церковь открыла миссионерские курсы для духовенства.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, курсы проходят на базе женского монастыря в честь Горбаневской иконы Божией Матери.

Обучение планируется проводить раз в месяц. Вести занятия будет архимандрит Иоасаф (Перетятько), заместитель главы Синодального отдела по делам молодежи Украинской Православной Церкви, руководитель Киевской молодежки при Ионинском монастыре.

На курсы приглашаются священнослужители, которые желают заниматься миссионерской и молодежной работой.

Ближайшая встреча состоится 7 сентября, начало в 11.00.
ForUm

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