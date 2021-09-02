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В Днепре Украинская Православная Церковь проводит выставку-ярмарку «Свет Православия».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии, выставка состоится возле Преображенского кафедрального собора.

На ярмарке представят большой ассортимент церковной и промышленной продукции: различные сорта меда и медовых изделий, монастырские лечебные травы и сборы, предметы церковного употребления (ладан, лампадное масло, благовонные масла), богослужебные облачения, изделия народного ремесла и промысла, продукция из ткани, изделия из фаянса и керамики, православную литературу, детские игры, иконопись, живопись, ювелирные изделия, аудио- и видеопродукцию.

По традиции в выставке-ярмарке принимают участие монастыри и приходы УПЦ, православные издательства, мастера церковных и народных ремесел.

Выставка будет работать с 25 сентября по 3 октября, с 09.00 до 18.00. Вход свободный.

 
ForUm

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