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Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявил, что на сегодня «нет необходимости» в третий дозе вакцины против коронавируса. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Politico.

«Доказательства, основанные на эффективности вакцины и продолжительности защиты, свидетельствуют, что все вакцины, разрешенные в ЕС/ЕЭЗ, обеспечивают высокую степень защиты от госпитализации, тяжелого течения болезни и смерти, связанной с COVID-19», - заявили в ECDC.

По данным агентства, в ЕС и ЕЭЗ почти треть граждан в возрасте от 18 лет все еще не полностью вакцинированы.

«В этой ситуации приоритетом должна быть вакцинация всех лиц, отвечающих критериям и которые еще не прошли рекомендованный курс вакцинации», - отметили в ECDC.

Однако некоторые страны заявили, что планируют вводить бустерные дозы вакцины некоторым группам населения. Среди них, в частности, США и ряд стран Европы.

В Израиле в конце августа началась массовая вакцинация населения третьей дозой вакцины. Это первое государство в мире, которое ввело прививки третьей дозой вакцины против COVID-19 для такой большой части населения в целях борьбы с распространением штамма «Дельта».

Всемирная организация здравоохранения призвала до конца сентября ввести мораторий на введение бустерной дозы вакцины против коронавируса из-за несправедливого распределения вакцин в мире.
ForUm

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