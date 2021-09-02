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Истинный священник своим знанием, словом и жизнью освещает путь для других, приносит духовную пользу и себе, и тем, кто живет под его духовным руководством.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий сказал, обращаясь к студентам Киевских духовных школ.

«В христианстве не имеет силы знание, если оно не утверждается на личном духовном опыте. Если человек свои знания не применяет в жизни, то такие знания приносят мало пользы или вообще не приносят», - подчеркнул Предстоятель.

Блаженнейший пожелал преподавателям будущих пастырей терпения и помнить, что «студенты смотрят и на ваш разум, и на вашу жизнь». А студентам Киевской духовной академии и семинарии - не впадать в отчаяние и уныние из-за трудностей во время обучения.

«Надо бороться с собой и самому себя воспитывать, глядя, например, на старших, на преподавателей, на братию святой обители. Надо себя самого воспитывать», - посоветовал

Предстоятель пожелал студентам успешного учебного года, чтобы каждый из нас сделал личный шаг к Богу, и чтобы с радостью осуществлял подвиг образования, ведь «это тот путь, который ведет человека к радости и спасению».
ForUm

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