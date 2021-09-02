В Ровенской области освящены два храма Украинской Православной Церкви в Млиновском Вознесенском женском монастыре.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, освящение совершили епископы Дубенский Пимен и Хотинский Вениамин.

В день праздника Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, Млиновский монастырь отпраздновал свое 18-летие. Участие в торжествах также приняли гости монастыря в священном сане и духовенство обители. За богослужением молились сестры Млиновского монастыря во главе с игуменией Михаилой (Заец)

Первый из храмов освятили в честь преподобномученицы Евдокии, второй – в честь трех Александров: священномучеников Александра, епископа Харьковского, Александра Хутовицкого и Александра Скальского.

Храм в честь священномучеников устраивал и готовил к освящению архимандрит Александр (Катлер), почивший в январе этого года. Поэтому после освящения епископы совершили заупокойную литию по почившем священнике.

После богослужения владыка Вениамин поблагодарил правящего архиерея митрополита Варфоломея, епископа Пимена и игумению Михаилу за возможность общей молитвы. Иерарх пожелал постоянно чувствовать Божию благодать в освященных храмах. Настоятельница монастыря поблагодарила всех участников праздника и попросила молитв о почившем архимандрите Александре. Завершились торжества общей трапезой.