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В Запорожской области верующие УПЦ прошли 30 км крестным ходом с молитвой об исцелении онкобольных 14

На Кировоградщине освящен новый храм Украинской Православной Церкви в честь чудотворного образа Божией Матери «Всецарица», перед которым у Богородицы просят молитв об исцелении от зависимостей и онкологических заболеваний.

Верующие прошли крестным ходом из Долинской к месту освящения нового храма с источником, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Александрийской епархии.

Крестный ход от Свято-Успенского храма в Долинской возглавил архиепископ Боголеп. Владыка возглавил Божественную литургию и совершил чин освящения нового храма.

После литургии архиерей отметил наградами и грамотами благодетелей храма и активных прихожан. Также архиепископ Боголеп освятил расположенный рядом с храмом источник.

Как сообщалось ранее, в Запорожской области верующие УПЦ прошли 30-километров из Запорожья до Свято-Елизаветинского женского монастыря с чудотворной иконой «Всецарица».
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