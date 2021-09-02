За прошедшие сутки, 1 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Золотого-4 российские наемники дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.
У Авдеевки противник применял ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.
Вблизи Новозвановки вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Причепиловки и Невельского противник обстреливал украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Широкино российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении поселка Пески враг применял ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
У Новолуганского вооруженные формирования РФ вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Защитника транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
В ответ на агрессию украинские защитники подавляли огневые точки противника из незапрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения.
По состоянию на 7:00 2 сентября зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время