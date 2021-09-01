Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об укреплении партнерства между США и Украиной, сообщает УНИАН.
«Мне приятно поздравить президента Зеленского в Белом доме, в Овальном кабинете. В период празднования 30-й годовщины независимости Украины партнерство между нашими странами крепнет, чем когда-либо, и станет еще крепче. У Украины и Соединенных Штатах Америки общие ценности, и мы также твердо привержены достижению нашей долгосрочной цели в отношении Европы, чтобы она была целостной, свободной и мирной», - подчеркнул президент США.
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