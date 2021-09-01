также в разделеРелигия
Митрополит УПЦ рассказал, как готовят к служению будущих священников 6
Епископ УПЦ объяснил, откуда у человека появляется страх и как с ним бороться 8
На Закарпатье УПЦ передала рюкзаки и канцелярию для малообеспеченных семей 8
Духовные школы УПЦ начали учебный год 10
Священник УПЦ рассказал об опасной духовной болезни - прелести 6
На Буковине заложили камень под строительство нового храма УПЦ 9
Управделами УПЦ считает, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной 6
В УПЦ рассказали, что главное в воспитании детей 8
Митрополит Онуфрий рассказал о даре от Бога тем, кто не опускает руки в борьбе со своими страстями 11
В Киево-Печерской лавре открылась выставка старинных книг и церковной утвари 10
Епископ УПЦ назвал причины деградации современной системы образования 11
В Запорожской области верующие УПЦ прошли 30 км крестным ходом с молитвой об исцелении онкобольных 14
Священник УПЦ рассказал, как святые страдали за изучение Библии 7
На Буковине появится новый храм УПЦ вместо захваченного ПЦУ 8
Митрополит Антоний рассказал, почему бывает сложно с самыми близкими людьми 9
В РПЦ заметили, что Варфоломей беспокоится из-за критики неканонического вторжения Константинопольского патриархата в Украину 13
Священник УПЦ объяснил, что поможет справиться с плохим настроением 14
В Киево-Печерской лавре на благотворительной акции УПЦ 800 детей получили «рюкзачки милосердия» 7

Образование необходимо получать не для достижения эгоистических целей, а для того, чтобы изменить мир к лучшему.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Для чего человек получает образование? К сожалению, как правило только для того, чтобы иметь возможность зарабатывать деньги. Главный стимул образования - быть конкурентно способным. А дальше что? Ты получил хорошее образование, юридически подкован, умеешь правильно вести бизнес, организовывать труд своих подчиненных и проч. Ты достиг того, к чему стремился - стал богат и успешен. А дальше что? Ты имеешь возможность лечиться в дорогостоящих клиниках и получать качественную медицинскую помощь. Но станет ли твоя жизнь от этого более продолжительной?», - отметил митрополит Лука.

Он напомнил, что жизнь обеспеченных людей богаче, но не счастливее, в любом случае она заканчивается смертью, потому важно осознать ее смысл.

«Тем, кто не знает, скажу - жизненный путь человека после смерти не заканчивается, а только начинается. И все, что ты выучил, приобрел, скопил, в вечности начнет давать свои плоды. Все зависит от качества и места скапливания. Кто копил только для себя и в свой кошелек - одно, кто раздавал и собирал в своей душе только добро – другое. Пока мы не поймем в чем смысл жизни человека, до тех пор и будет непонятно зачем нужно учиться, и что мы хотим от учебы получить», - подчеркнул архиерей.

Он назвал истинную цель образования.

«Учиться важно и нужно, но не для того, чтобы бесконечно удовлетворять свой бездонный эгоизм, а для того, чтобы в мире было меньше страданий, чтобы жизнь свою и других людей делать прекраснее, чтобы собирать себе истинное сокровище в таком надежном месте, где ни воры не подкапают, ни разбойники не украдут. Вот ради чего нужно учиться и приобретать знания. «Имеющий уши, да слышит» (Мф.11:15)», - подытожил владыка Лука.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги