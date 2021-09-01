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В Закарпатской области Мукачевская епархия Украинской Православной Церкви передала помощь школьникам из малообеспеченных семей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, молодежный отдел посетил семьи школьников, оказавшихся в беде и детский дом в селе Чинадиево.

Детям передали рюкзаки, канцтовары, а также продукты.

«Скажем, что дарить эмоции это мега-приятно! Благодаря поддержке благотворителей продолжаем дарить улыбки и веру в добро детям. Не забывайте делать добро, пока есть время!», - призвали организаторы благотворительной акции.

Как сообщалось ранее, социальный отдел УПЦ провел ежегодную благотворительную акцию «Рюкзачок Милосердия», в рамках которой 800 детей из нуждающихся семей получили рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями.

 
ForUm

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