В Черновицкой области появится новый храм Украинской Православной Церкви.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, митрополит Мелетий совершил чин закладки камня и освящения креста на месте строительства нового храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Карпачов.
Ранее после захвата храма активистами ПЦЦ община УПЦ молилась во временном храме.
Владыке сослужили настоятель храма иерей Иоанн Сорока и духовенство Черновицко-Буковинской епархии.
Сейчас прихожане в Карпачове проводят богослужения во временном храме, который они построили в течение трех месяцев после того, как при поддержке местных властей приход незаконно перевели в ПЦУ.
Как сообщалось ранее, митрополит Мелетий заложил камень под новый храм УПЦ в Горошовцах вместо захваченного.
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