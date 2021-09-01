В Черновицкой области появится новый храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, митрополит Мелетий совершил чин закладки камня и освящения креста на месте строительства нового храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Карпачов.

Ранее после захвата храма активистами ПЦЦ община УПЦ молилась во временном храме.

Владыке сослужили настоятель храма иерей Иоанн Сорока и духовенство Черновицко-Буковинской епархии.

Сейчас прихожане в Карпачове проводят богослужения во временном храме, который они построили в течение трех месяцев после того, как при поддержке местных властей приход незаконно перевели в ПЦУ.

Как сообщалось ранее, митрополит Мелетий заложил камень под новый храм УПЦ в Горошовцах вместо захваченного.