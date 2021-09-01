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Битва за подрастающее поколение, за их умы, души и сердца - одно из самых главных сражений человечества.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Школа всегда была идеологическим инструментом тех сил, которые на данный момент находились у власти. Их, к сожалению, интересовало и интересует во многом не то, чтобы дети научились думать или получили правдивую объективную информацию, а чтобы были (стали) такими, какими они хотят их видеть, т. е. послушными винтиками их системы, их видения (модели) мира. Поэтому родители, конечно, на мой взгляд, должны быть на чеку. И с Божьей помощью отсеивать информационные злаки от информационных плевел в образовании своего ребенка. И для этого родителям изо всех сил нужно стараться, чтобы семья была малой церковью, и центром этой семьи должен быть Бог», - отметил отец Андрей.

Священник подчеркнул, что воспитание детей - сложный жертвенный процесс, требующий терпения, любви и молитвы.

«Воспитание своих чад - очень сложный процесс. Это настоящая жертва. Но ведь и Спаситель принес Себя в жертву ради нас. Поэтому не отчаивайтесь, если пока не получается. Не отчаивайтесь, если милый белокурый мальчик, который стоял в храме, как ангелочек, вырастает в бородатого мужчину и очень редко начинает ходить в храм. Молитесь за своих детей, увещевайте, но без педалирования, без тоталитарных методов, с нежностью, с любовью. Если не принимает, отойдите в сторону и усильте молитву. Если почувствовали интерес со стороны своего ребенка, придите к нему на помощь. Он должен знать, что вы всегда рядом», - посоветовал священник.

Отец Андрей призвал надеяться на помощь Бога и довериться Ему.

«В свое время Бог услышит ваши молитвы и помилует ваше дитя, ваш род. И почаще вспоминайте, какими вы были в его возрасте, ставьте себя на его место. И не унывайте. Все случится в свой срок.

Главное, чтобы вы были зажженной свечой в потемках земной юдоли для своего ребенка. Главное, чтобы вы горели-пламенели любовью к Богу и к людям. И рано или поздно ребенок ваш пойдет на этот свет и зажжет от него свою свечу для своих детей, внуков и правнуков», - подытожил иерей Андрей Чиженко.

 

 
ForUm

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