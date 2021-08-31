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Разрушение фундаментальных христианских ценностей приводит к деградации человеческого общества.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«Почему наша культура деградирует? По той причине, что она постепенно отрывается от духовной составляющей. По этой же причине деградирует и образовательная система, превращая школу в придаток к Интернету. Если не изменить ситуацию, то совсем скоро может исчезнуть и школа, и породившая ее цивилизация», - отметил епископ Виктор.

По мнению архиерея, современное украинское образование в стремлении интеграции к европейским ценностям, акцентирует внимание на пропаганде «гендера», полового разнообразия - того, что «никакого отношения ни к культуре, ни к цивилизации не имеет».

«Уже никто не удивляется, когда 12-летний мальчик заявляет о том, что «ощущает» себя «девочкой». И наоборот. При этом, ни этот мальчик, ни та девочка, чаще всего не имеют и малейшего понятия о вещах, которые помогают им оставаться людьми - о честности, милосердии, бескорыстной дружбе, настоящей любви. В конечном итоге, мы можем говорить о деградации как нашей культуры, так и морали, что неизбежно приведет к деградации (или даже исчезновению) нашей цивилизации», - считает владыка.

Он выразил мнение, что современные люди перестали видеть в школе именно образовательную структуру.

«Дело в том, что «знание» предполагает владение определенным количеством информации и не более того. В каком-то смысле, «знаниями» обладает робот, Google или Интернет вообще. Отвлеченные «знания» никак не влияют на мораль и личность человека. И именно поэтому, можно очень много «знать» и быть мерзавцем. Совершенно другое значение у слова «образование». Во-первых, оно четко указывает на некий процесс, который происходит с личностью человека - приведение его к определенному «образу…Библия говорит нам, что человек создан по образу и подобию Бога. Другими словами, нам не просто дан некий идеал, а мы сами являемся образцом, созданным по нему», - объяснил епископ Виктор.

Архиерей напомнил, что призвание человека - не в реализации своих ментальных талантов, и тем более половых влечений или особенностей, а в максимальном уподоблении Тому, Кто стал Образом для нас - Богу.

«Ведь только через уподобление Богу мы можем до конца реализовать весь тот потенциал, который заложен в нас Творцом. В этом смысле, задача всей системы образования не только в том, чтобы снабдить человека знаниями, но и помочь ему стать по-настоящему человеком, с большой буквы», - подытожил епископ Виктор.


 
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