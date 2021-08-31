В странах Евросоюза доля полностью привитых от коронавируса среди взрослых достигла 70%.

Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет «Европейская правда».

ЕС ставил целью полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения до конца лета.

«70% взрослых в ЕС уже полностью вакцинированы. Это более 250 млн человек. Это огромное достижение, которое показывает, чего мы можем достичь совместной работой», - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что пандемия еще не закончилась, и сейчас важно, чтобы те, кто еще не вакцинировался, сделал это - чтобы предотвратить новую волну и появление новых штаммов вируса.

«Мы также поможем вакцинироваться другим странам мира. ЕС уже много делает - мы экспортируем и дарим вакцины партнерам, мы являемся ведущим партнером программы COVAX. Но нужно делать больше, и мы будем поддерживать партнеров в этих усилиях. Пандемия кончится только тогда, когда будет побеждена во всех уголках мира», - отметила президент Еврокомиссии.

Прививочная кампания в ЕС начиналась медленно по сравнению с Британией и США, из-за задержки с поставками вакцин, в частности, от компании AstraZeneca, а также сомнениями относительно нее.

Однако после резкого увеличения поставок со второго квартала темпы вакцинации ускорились.

В настоящее время самые высокие показатели вакцинации - в Западной и Северной Европе, в некоторых из них по меньшей мере первой дозой привиты более 90% взрослых. Больше всего отстают Румыния и Болгария: в Румынии обеими дозами привиты около 32% взрослых, в Болгарии - около 20%.