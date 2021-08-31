Если вы деловой человек, то наверняка стремитесь тщательно подчеркнуть свой имидж и создать соответствующий стиль. Сделать это можно как с помощью одежды и дорогих аксессуаров, так и с помощью современных гаджетов. Каких именно, читайте ниже.

Топ гаджетов для создания делового имиджа

Бизнесмен не идет на компромиссы со своей внешностью. Он будет вкладывать крупные суммы денег в обувь, дорогой костюм, кожаную сумку или портфель. Дополнить имидж помогут и брендовые гаджеты. К ним относятся:

смарт-часы — важно, чтобы это был не дешевый фитнес-браслет, а полноценное изделие с лаконичным дизайном и широким спектром возможностей (кстати, выгодно купить смарт часы здесь );

дорогой смартфон — выбирать стоит модели из топовых линеек; и неважно, что это будет, Apple, Samsung или Xiaomi, главное, чтобы выбранная модель не относилась к классу бюджетных;

беспроводные наушники — здесь также нужно следить не только за качеством звука, но и за тем, как они смотрятся в цельном образе; ну и брендовый логотип на внешней стороне расскажет об уровне вашего дохода.

Не лишней станет хорошая электронная книга, планшет или небольшой нетбук (а, может, и большой ноутбук). Внимание может привлечь также чехол для телефона или контейнер для наушников. Сколы, потертости, потрепанный вид сведут на нет все ваши старания. Поэтому следите за каждой деталью и не попадайтесь на мелочах.

От чего стоит отказаться бизнесмену?

Если вы хотите произвести должное представление на окружающих, откажитесь от слишком большого количества как гаджетов, так и дорогих аксессуаров. Переусердствовав с ними, вы можете оттолкнуть собеседника. А это вам невыгодно, если вы хотите иметь репутацию действительно успешного бизнесмена.