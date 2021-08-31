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Если вы деловой человек, то наверняка стремитесь тщательно подчеркнуть свой имидж и создать соответствующий стиль. Сделать это можно как с помощью одежды и дорогих аксессуаров, так и с помощью современных гаджетов. Каких именно, читайте ниже.

Топ гаджетов для создания делового имиджа

Бизнесмен не идет на компромиссы со своей внешностью. Он будет вкладывать крупные суммы денег в обувь, дорогой костюм, кожаную сумку или портфель. Дополнить имидж помогут и брендовые гаджеты. К ним относятся:
 
  • смарт-часы — важно, чтобы это был не дешевый фитнес-браслет, а полноценное изделие с лаконичным дизайном и широким спектром возможностей (кстати, выгодно купить смарт часы здесь);
  • дорогой смартфон — выбирать стоит модели из топовых линеек; и неважно, что это будет, Apple, Samsung или Xiaomi, главное, чтобы выбранная модель не относилась к классу бюджетных;
  • беспроводные наушники — здесь также нужно следить не только за качеством звука, но и за тем, как они смотрятся в цельном образе; ну и брендовый логотип на внешней стороне расскажет об уровне вашего дохода.
 
Не лишней станет хорошая электронная книга, планшет или небольшой нетбук (а, может, и большой ноутбук). Внимание может привлечь также чехол для телефона или контейнер для наушников. Сколы, потертости, потрепанный вид сведут на нет все ваши старания. Поэтому следите за каждой деталью и не попадайтесь на мелочах.
 

От чего стоит отказаться бизнесмену?

Если вы хотите произвести должное представление на окружающих, откажитесь от слишком большого количества как гаджетов, так и дорогих аксессуаров. Переусердствовав с ними, вы можете оттолкнуть собеседника. А это вам невыгодно, если вы хотите иметь репутацию действительно успешного бизнесмена.
 
Никогда не покупайте продукцию noname. Все логотипы, которые будущий или настоящий партнер увидит на вас, должны быть узнаваемы. Иначе вы можете оказаться в неловком положении.
ForUm

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