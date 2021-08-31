За прошедшие сутки, 30 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.
У Новозвановки враг трижды обстреливал наши позиции из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от населенного пункта Шумы российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Троицкого противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.
В направлении Катериновки российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
В районе Новотошковского враг обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов, а с БПЛА была сброшена граната ВОГ-17.
Неподалеку Водяного оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
У Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, другой - получил ранения. Также, в результате подрыва на НПП, один военный получил минно-взрывную травму. Состояние здоровья защитников – средней степени тяжести.
Для прекращения преступных действий врага украинские защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 утра 31 августа зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
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