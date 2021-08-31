За прошедшие сутки, 30 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

У Новозвановки враг трижды обстреливал наши позиции из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Шумы российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Троицкого противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Катериновки российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В районе Новотошковского враг обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов, а с БПЛА была сброшена граната ВОГ-17.

Неподалеку Водяного оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

У Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, другой - получил ранения. Также, в результате подрыва на НПП, один военный получил минно-взрывную травму. Состояние здоровья защитников – средней степени тяжести.

Для прекращения преступных действий врага украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 31 августа зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.