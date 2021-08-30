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Сохранять разум в чистоте на основе заповедей Божиих поможет преодолеть тревоги и плохое настроение.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Cовременная психология (а часто и педагогика) говорит человеку: «Настроение - это весь ты. Делай, что велит тебе настроение. Делай что хочешь. Не останавливай себя. Поддайся настроению». Но как же мне делать то, что я хочу, если сейчас я хочу одного, а через минуту - противоположного. А потом еще и третьего, а потом четвертого, а потом опять первого, а потом пятого. Как мне справиться со всем этим? Эдак при достижении этих противоречащих друг другу целей не только моя жизнь, но и мир, окружающий меня, будет сломан», - отметил священник.

Он объяснил, что часто человек сам не может понять, что с ним происходит, и чего ему на самом деле хочется, потому «что сердце человека - поле битвы между добром и злом. И Господь ждет от нас, чью мы сторону примем».

«Вдумаемся с Божьей помощью в суть слова «настроение». Это, конечно, «настрой». Т. е. то, что должно быть подвластно воле человека, то, что настраивается его волей, а не то, что должно им господствовать», - подчеркнул отец Андрей.

По мнению священника, разум должен стоять на заповедях Божиих, тогда «и эмоции, и психика, и само твое тело получат верное направление и задачу в твоей личностной вселенной, получат единственно верную цель - служить твоему духу, а через него и Святому Духу».

«Уповать на Господа во всем. И правому сердцем дарами Божиими будут веселье, радость, торжество и хорошее настроение», - посоветовал иерей Андрей.

 
ForUm

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