также в разделеОбщество
В НАТО рассказали, возможно ли членство Украины во время войны
Зеленский предоставит Байдену списки плененных и пропавших без вести на Донбассе и в Крыму 8
Дело против полковника ФСБ РФ, планировавшего убийство Осмаева, передано в суд 10
Будут судить боевика «ДНР», который издевался над пленными военными 14
Чиновники ТПП «промышляли» незаконной легализацией иностранцев 8
СМИ узнали, кем работает в Минюсте пожизненно осужденная сотрудница 35
СБУ разоблачила чиновников, которые присваивали пенсии жителей ОРДЛО 14
Нацпарк «Кременецкие горы» едва не превратили в сплошной нелегальный карьер 13
За полгода активы НБУ сократились на 3% 10
1 сентября в Украине стартует одноразовое добровольное декларирование 13
В Черкассах с травмами госпитализировали 7-летнего мальчика, начато расследование 11
Геращенко вернулся в МВД 28
Ограничение движения поезда Киев-Авдеевка продлили до 3 сентября 16
Вечером большинство областей накроют дожди и грозы 65
МОН дало рекомендации по первому уроку в новом учебном году 14
Сайт Украины теперь доступен на арабском языке 11
Министр юстиции взял на работу пожизненно осужденную 36
СМИ: Кадровую политику в МВД доверили не Монастырскому, а Енину 23

В Украине перед началом учебного года полностью вакцинированы от COVID-19 29% коллективов школ, еще 23% вакцинированы одной дозой.

Об этом в эфире Громадського радіо сказал начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко.

Принудительной вакцинации для работниц и работников школ нет. Так же ни дети, ни педагоги не должны будут тестироваться на коронавирус.

«Мы начинаем работу в обычном режиме: с масочным режимом и соблюдением социальной дистанции. По состоянию на 27 августа полностью вакцинированы около 185 000 педагогов - это 29%. И 23% - еще 145 500 человек - вакцинированы одной дозой», - рассказал Кононенко.

В Минобразования такие показатели считают успешными. Но уверяют, что работают над тем, чтобы увеличивать показатели.

«Работаем над пропагандой, о том, чтобы все работники и работницы имели доступ к вакцине. Обязательного условия быть вакцинированными для начала работы нет. Законодательство предусматривает, что потребность в вакцинации 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в оранжевой зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно. Сейчас все учебные заведения в Украине в зеленой зоне», - сказал он.

Кононенко объяснил, что ограничения зависят от эпидемиологической ситуации в регионе и стране.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
8
Теги