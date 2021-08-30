В Украине перед началом учебного года полностью вакцинированы от COVID-19 29% коллективов школ, еще 23% вакцинированы одной дозой.

Об этом в эфире Громадського радіо сказал начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко.

Принудительной вакцинации для работниц и работников школ нет. Так же ни дети, ни педагоги не должны будут тестироваться на коронавирус.

«Мы начинаем работу в обычном режиме: с масочным режимом и соблюдением социальной дистанции. По состоянию на 27 августа полностью вакцинированы около 185 000 педагогов - это 29%. И 23% - еще 145 500 человек - вакцинированы одной дозой», - рассказал Кононенко.

В Минобразования такие показатели считают успешными. Но уверяют, что работают над тем, чтобы увеличивать показатели.

«Работаем над пропагандой, о том, чтобы все работники и работницы имели доступ к вакцине. Обязательного условия быть вакцинированными для начала работы нет. Законодательство предусматривает, что потребность в вакцинации 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в оранжевой зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно. Сейчас все учебные заведения в Украине в зеленой зоне», - сказал он.

Кононенко объяснил, что ограничения зависят от эпидемиологической ситуации в регионе и стране.