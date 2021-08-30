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Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и пресекла незаконную деятельность отдельных должностных лиц Торгово-промышленной палаты Украины, которые занимались легализацией иностранцев из государств так называемого «миграционного риска». Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Фигуранты наладили противоправную схему приглашений в Украину так называемых «бизнесменов» из стран Ближнего Востока и Центральной Азии и способствовали им в оформлении вида на временное и постоянное проживание в нашей стране. Также использовали фиктивные основания для регистрации браков иностранцев с гражданами Украины.

Контрразведчики СБУ задокументировали, что злоумышленники за денежное вознаграждение (от $ 1 тыс. до $ 3 тыс.) изготавливали фиктивные приглашения для въезда иностранцев, а также содействие в подготовке необходимых документов для их подачи в Минюст и Государственной миграционной службы Украины. В дальнейшем это послужило основанием для оформления документов на право пребывания в нашем государстве, а также позволяло беспрепятственно пересекать государственную границу Украины и выезжать в страны ЕС.

По результатам обысков изъята компьютерная техника, телефоны, носители информации и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений и избрании меры пресечения.

Прекращения противоправной деятельности осуществлялось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора во взаимодействии с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины.
ForUm

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