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На Харьковщине освящен новый храм Украинской Православной Церкви, а в Кременчуцкой епархии – придел храма.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Изюмской епархии, освящение храма в честь иконы Божией Матери «Отрада и утешение» в Борисоглебском женском монастыре села Водяное совершил митрополит Елисей.

После чина освящения митрополит Елисей возглавил в храме Божественную литургию.

В Кременчуцкой епархии митрополит Николай совершил освящение придела храма в честь святого Николая в Благовещенском храме Лохвицы.

Владыка поблагодарил настоятеля храма за труды на благо Украинской Православной Церкви, а также наградил мецената Олега Медведя.

Митрополит Николай поздравил всех с воскресным днем, поблагодарил за храмостроительство, соборную молитву и благословил всех.
ForUm

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