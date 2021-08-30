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На официальном сайте Украины ukraine.ua появилась арабская версия, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Мы запустили пятую языковую версию на официальном сайте Украины, арабскую: https://ukraine.ua/ar. Продвижение позитивного имиджа Украины в мире - один из приоритетов Стратегии внешней политики Украины», - написал он в Twitter.

По его словам, в МИД работают над закреплением туристического успеха 2021 года.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Киев, Одессу, Львов и Буковель только в течение лета посетили более 40 тысяч туристов из стран Залива.
ForUm

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