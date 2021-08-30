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В городе Бровары на территории заброшенной постройки местный житель обнаружил две сумки, в которых находятся взрывоопасные предметы, и сразу сообщил об этом в полицию.

По указанному адресу немедленно прибыли следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции и взрывотехники, сообщила пресс-служба облполиции.

Правоохранители обнаружили 988 патронов различного калибра, гранату Ф-1, 4 гранаты РГД-5, тротиловые шашки, наручники, 1 граната «ВОГ» и 2 запала «УЗРГМ», а также магазин к АК-74 с патронами калибра 5,45 мм в количестве 30 шт., детали к карабину Мосина и к автомату Калашникова.

Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Специалист взрывотехнической службы обследовал окружающую местность, чтобы исключить наличие других взрывоопасных предметов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Досудебное расследование продолжается.

Работники полиции устанавливают личность, которая оставила опасные предметы и пути происхождения боеприпасов.

Уважаемые жители Киевщины! Если вы нашли взрывоопасные предметы или имеете информацию о лицах, незаконно их хранят, просим сообщить по спецлинии полиции «102». Анонимность гарантируется!
ForUm

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