Христианин - это тот, кто постоянно трудится над собой, не превращая свою веру в некий внешний атрибут.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Церковь - сообщество не праведников, а кающихся грешников, а «поначалу, сталкиваясь с совсем уж грубыми проявлениями страстей у постоянных прихожан и верующих, проживших в Церкви годы, неофит зачастую говорит себе именно эту фразу: «оказывается, так можно». И вот с этого, с позволения сказать, открытия новоначальный постепенно начинает превращаться в «профессионального православного», а проще говоря, деградировать до уровня человека, совершенно спокойно сочетающего в себе ревностную приверженность внешним формам благочестия с потаканием самым грубым и отвратительным страстям», - отметил протоиерей Владимир.

Священник объяснил, что Церковь - действительно «врачебница и христиане не святые, не праведные и не достигшие совершенства при жизни», однако, главным условием духовной жизни является не номинальная принадлежность и исполнение внешних предписаний, а изменение себя.

«Церковь - это сообщество кающихся грешников. И главное слово здесь - кающихся. То есть работающих над собой, желающих измениться, исправляющихся. Я не открою Америку, если скажу, что исправление себя начинается с самых грубых, явных и безобразных грехов. Пришедший ко Христу, прежде всего, искореняет наиболее мерзкое и вредное: уже новоначальные христиане не блудят, не делают абортов, не присваивают чужого. Затем приходит черёд менее страшного, но не менее грубого: внешних проявлений гнева, зависти, жадности, осуждения, лукавства, злопамятства, похотливости, тщеславия. И лишь после этого человек подходит к тому, что коренится глубоко в душе», - сказал отец Владимир.

Священник привел пример с апостольским правилом об исполнении поста.

«Смысл его понятен и прост: пост - едва ли не минимально посильное человеку усилие и тот, кто это усилие над собой не способен проявить два раза в неделю плюс ещё сорок дней в году, не прилагает для своего исправления никакого усилия вовсе. Какой же из него христианин? Примерно то же самое и здесь: если человек гневлив, вспыльчив, склочен, если он лицемерит, лжёт, клевещет, если он не проявляет ни малейшего желания исправить хотя бы внешнюю сторону поведения, то в чём же состоит его работа над собой? Увы, христианина из такого человека не сделают ни платок, ни борода, ни поездки по монастырям, ни акафисты», - поделился отец Владимир.

«Христианин - это тот, кто непрестанно трудится над собой. Тот, кто себя контролирует, тот, кто никогда не скажет себе «можно» перед лицом греха, в особенности греха грубого и демонстративного. Об этом стоит помнить, в том числе и сидя у монитора. Ведь, помимо всего прочего, христианин - христианин всегда и всюду. И в интернете», - заключил протоиерей Владимир Пучков.