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Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом перенесена на 1 сентября по просьбе американской стороны в связи с истечением срока ультиматума движения «Талибан» в Афганистане об эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула, заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

«Перенос встречи Зеленского и Байдена с 31 августа на 1 сентября Офисом президента подтверждается. Это связано с просьбой США. 31 августа истекает ультиматум «Талибана» - или срок эвакуации иностранных граждан из аэропорта Кабула – именно то время, которое дал «Талибан». И американская сторона попросила перенести наш визит на один день в связи с этим – и весь день посвятить этой важной для американской стороны теме», - рассказал Никифоров агентству Интерфакс-Украина.

Он добавил, что «украинская сторона с абсолютным пониманием относится к просьбе американской стороны».

«Мы наших партнеров поддерживаем. Мы понимаем, что вопросы безопасности всегда на первом месте. Поэтому мы согласием ответили на просьбу США о переносе на один день», - сказал пресс-секретарь президента.

По словам Никифорова, программа визита Зеленского в США также полностью поменялась.

«Относительно других встреч Зеленского в США - некоторые произойдут по времени ранее изначально запланированных, другие – позже. Программа полностью поменялась, но это не значит, что что-то оттуда выпало», - сказал он.

«Президент Зеленский вылетает в США прямо сейчас. Два дня по прилету он проведет в Вашингтоне и после - в Калифорнии», - подытожил Никифоров.

Как сообщалось, дата встречи Зеленского с Байденом переносится уже второй раз. Ранее она была перенесена с 30 на 31 августа в связи с расширением программы визита.
ForUm

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