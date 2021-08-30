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Кланяясь святому образу, кланяемся прежде всего изображенному на нем Первообразу.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время проповеди в Киево-Печерской лавре.

Предстоятель рассказал, что на Востоке была распространена неизлечимая болезнь - проказа, когда все тело гниет. По преданию, ее заболел Эдесский князь Авгарь и терпел страшные муки.

«Он услышал о Спасителе, что в Иерусалиме есть Великий Учитель, который творит чудеса, исцеляет болезни и воскрешает мертвых. Князь Авгарь послал к Нему своего слугу, Анания, с тем, чтобы тот вручил Спасителю письмо с приглашением посетить город Эдессы. Выслушав Анания, Христос отказал Авгарю в личном посещении, однако не отказал в Своей милости», - рассказал митрополит Онуфрий.

«Спаситель написал Авгарю соответствующее письмо: «Блажен ты, Авгарю, что ты, не видя Меня, уверовал. За то, что ты уверовал, Я пошлю к тебе ученика, который научит тебя тайнам веры, и ты исцелишься». Господь отдал письмо Ананию, при этом Спаситель умыл Свой лик и вытерся убрусом, и на этом убрусе, то есть полотенце, отразился Его лик. Он отдал убрус Ананию, а тот отнес письмо и убрус князю», - сказал владыка.

Как продолжил Предстоятель, князь Авгарь поклонился этому убрусами, стал верующим, и его болезнь почти отошла. А когда Спаситель вознесся на Небо, то к Авгарю пришел апостол Фаддей, который научил его совершенной вере, и Авгарь крестился и полностью исцелился от проказы. «Этот образ, который Господь подарил Авгарю, чтит Святая Церковь. Кланяемся Божественному образу и благодарим Бога за то, что Господь оставил этот образ, напоминающий о том, каким был Спаситель как Человек: Он был и Истинный Бог, истинный Человек», - отметил архипастырь.

Митрополит Онуфрий отметил, что Господь явил этот убрус еще и для того, чтобы научить правильному поклонению Ему через святой образ.

«Святые говорят, что не кланяемся доске, полотну, на которых написан образ Спасителя или Божией Матери, или святых, а  кланяясь этому образу, переносим свое поклонение Первообразу, Тому, Кто изображен на иконе», - подытожил он.
ForUm

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