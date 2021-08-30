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Гордыня – это духовная проказа, которая отдаляет человека от Бога и счастья. 

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время проповеди в Киево-Печерской лавре.

По словам Предстоятеля, есть проказа телесная, а есть проказа духовная, которую вызывает гордыня.

«Если человек не преодолеет гордыню, то проказа души не пройдет. Гордыня вызывает внутреннюю душевную проказу. Поэтому нужно молиться Богу и бороться с самим собой. Главная борьба ведется против гордыни. Гордыня – это ложь, а ложь никогда не приносит человеку пользу, она всегда вводит в заблуждение человека и уводит от Бога, от того пути, который ведет человека к Господу, к счастью, к свету», – сказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший призвал верующих жить по заповедям Божиим, которые помогают преодолевать гордыню и учат христианским добродетелям, в первую очередь – смирению.

Образцом смирения Предстоятель назвал Пресвятую Богородицу.

«Если посмотрим на Божию Матерь, то увидим, что она никогда не гордилась, а не превозносилась. Ведь Она могла сказать: «Вы знаете, Кто это такой? Это – Сын Божий. А Я Его родила, Он пришел на землю, взял от Меня плоть и кровь». Но никогда такие слова не исходили из Ее пречистых уст. Она всегда смиренно, безропотно ходила за Спасителем, переживала, слагала скорби и радости в Своем сердце», – сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Путь смирения, отметил архипастырь, ведет к благословенной жизни на земле и к спасению на Небе.
ForUm

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