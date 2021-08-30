также в разделеПолитика
Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли 38
США обратились к РФ в годовщину Иловайской трагедии 28
Белый дом подтвердил встречу Байдена с Зеленским 35
США предоставят Украине финансовую помощь на оборону 31
СМИ: «Газпрому», возможно, придется продать «Северный поток 2» 135
Украина выступает за усиление взаимодействия причерноморских государств 21
Шмыгаль тоже полетел на День независимости Молдовы 14
В Германии Кличко будет агитировать за кандидата от блока Меркель 17
Зеленский побывал на параде по случаю 30-летия независимости Молдовы 33
Президент утвердил внешнеполитическую стратегию Украины 169
Зеленский сравнил свое президентство со стартапом 15
Маркарова: Между Украиной и США нет разногласий по «Северному потоку-2» 14
Кабмин одобрил безвиз с Маврикием 8
В Украине прокомментировали оценку о «20 годах до членства в ЕС» 37
У Порошенко заявили, что напавшего на него титушку отпустили без подозрения 69
Зеленский едет на 30-летие независимости Молдовы 14
Кулеба рассказал, что будет дальше с Крымской платформой 26
«Батькивщина» предлагает Раде запретить награждать госслужащих 15

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призывает секретаря СНБО Алексея Данилова назвать народных депутатов, на которых, по его мнению, оказывается давление со стороны олигархов.

Об этом он сказал в программе «Подробности недели» на телеканале «Интер», сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я думаю, что господин Данилов как ответственный гражданин уже обратился к правоохранительным органам, НАБУ, НАПК, потому что связь с олигархами, если они имеют влияние (на народных депутатов – ред.), – это коррупция.

Более того, я готов предоставить для этого и трибуну Верховной Рады Украины – ну, чтобы пальцем показать, на кого именно оказывается такое давление. И если такого не произойдет, то возможно, придется извиниться перед народными депутатами и перед украинским парламентом», - сказал спикер.

Разумков подтвердил, что у него были «заочные и очные дискуссии» с Даниловым о том, какой именно орган должен определять перечень «олигархов», и напомнил, что, по его мнению, это не должно относиться к полномочиям СНБО.

При этом спикер подчеркнул, что «идти путем домыслов или безосновательных обвинений» не является его форматом работы как главы ВР.

«Возможно, в аппарате Совета национальной безопасности и обороны в этом плане есть больше опыта, но надеюсь, все-таки, нет», – добавил Разумков.

Вместе с тем, он отметил, что если законопроект о деолигархизации будет объективным и сбалансированным, то он может быть проголосован во втором чтении в стенах Верховной Рады.

Напомним, 22 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что влияние олигархов на Верховную Раду сегодня является «очень-очень большим».

На рассмотрении Верховной Рады находится принятый в первом чтении так называемый законопроект об олигархах, согласно которому именно СНБО будет определять, кто в стране является олигархами, а кто - нет.

Ранее Разумков высказывал мнение, что СНБО не может иметь таких полномочий, поскольку существует конфликт интересов: если кто-то из СНБО будет находиться в тесных коррупционных отношениях с представителем крупного бизнеса, то он не проголосует в рамках СНБО за включение этого лица в перечень олигархов.

Секретарь СНБО Данилов на это отреагировал так: «(Спикер) считает, что среди нас 23-х членов СНБО есть олигархи, то я хотел бы послушать, кто из нас здесь олигарх, чтобы здесь был конфликт интересов?»

Председатель ВР ответил, что олигархов в РНБО пока нет, но позже там могут появиться либо они сами или их представители.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1989 грн.
5
Теги