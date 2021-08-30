Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призывает секретаря СНБО Алексея Данилова назвать народных депутатов, на которых, по его мнению, оказывается давление со стороны олигархов.

Об этом он сказал в программе «Подробности недели» на телеканале «Интер», сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я думаю, что господин Данилов как ответственный гражданин уже обратился к правоохранительным органам, НАБУ, НАПК, потому что связь с олигархами, если они имеют влияние (на народных депутатов – ред.), – это коррупция.

Более того, я готов предоставить для этого и трибуну Верховной Рады Украины – ну, чтобы пальцем показать, на кого именно оказывается такое давление. И если такого не произойдет, то возможно, придется извиниться перед народными депутатами и перед украинским парламентом», - сказал спикер.

Разумков подтвердил, что у него были «заочные и очные дискуссии» с Даниловым о том, какой именно орган должен определять перечень «олигархов», и напомнил, что, по его мнению, это не должно относиться к полномочиям СНБО.

При этом спикер подчеркнул, что «идти путем домыслов или безосновательных обвинений» не является его форматом работы как главы ВР.

«Возможно, в аппарате Совета национальной безопасности и обороны в этом плане есть больше опыта, но надеюсь, все-таки, нет», – добавил Разумков.

Вместе с тем, он отметил, что если законопроект о деолигархизации будет объективным и сбалансированным, то он может быть проголосован во втором чтении в стенах Верховной Рады.

Напомним, 22 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что влияние олигархов на Верховную Раду сегодня является «очень-очень большим».

На рассмотрении Верховной Рады находится принятый в первом чтении так называемый законопроект об олигархах, согласно которому именно СНБО будет определять, кто в стране является олигархами, а кто - нет.

Ранее Разумков высказывал мнение, что СНБО не может иметь таких полномочий, поскольку существует конфликт интересов: если кто-то из СНБО будет находиться в тесных коррупционных отношениях с представителем крупного бизнеса, то он не проголосует в рамках СНБО за включение этого лица в перечень олигархов.

Секретарь СНБО Данилов на это отреагировал так: «(Спикер) считает, что среди нас 23-х членов СНБО есть олигархи, то я хотел бы послушать, кто из нас здесь олигарх, чтобы здесь был конфликт интересов?»

Председатель ВР ответил, что олигархов в РНБО пока нет, но позже там могут появиться либо они сами или их представители.