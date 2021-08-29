В Сингапуре уже 79% населения полностью вакцинированы против коронавируса.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

По данным Минздрава Сингапура, 83% жителей страны получили хотя бы одну дозу вакцины, а 79% полностью вакцинированы.

В ведомстве также отметили, что за последние 28 дней процент непривитых людей, которые серьезно заболели или умерли, составляет 9,2%, тогда как среди полностью вакцинированных этот показатель составляет 1,2%.

По данным Worldometers, по состоянию на 29 августа всего в Сингапуре обнаружили более 67,2 тысячи случаев коронавирусной болезни, зафиксировано 55 летальных случаев, выздоровели более 66 000 пациентов.