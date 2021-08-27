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Верховный суд Беларуси по иску Минюста страны ликвидировал ОО «Белорусская ассоциация журналистов», сообщил телеграм-канал БАЖ.

В решении Верховного суда сказано, что доводы представителя ассоциации несущественны и он «неправильно понимает закон», передает Интерфакс.

Минюст 21 июля подал в Верховный суд иск о ликвидации БАЖ «в связи с непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства».

Министерство объяснило, что вынесло письменное предупреждение БАЖ о нарушении законодательства об общественных объединениях, а в ассоциации на это ответили, что признают нарушения и необходимость их устранить, но не устранили в срок.

После подачи иска в БАЖ выразили категорическое несогласие с претензиями Минюста.

В июле в офисе ассоциации прошел обыск. «У организации нет доступа к уставным документам, печатям организации и договорам аренды, указанным в предупреждении. Мы даже не знаем, что вывезли из офиса БАЖ», - сказали в ассоциации.

Проверка организации Минюстом началась в июне.

14-15 июля прошли обыски у сотрудников ряда неправительственных организаций и негосударственных СМИ Беларуси. Следственный комитет объяснил это причастностью к теневым денежным потокам и неуплате налогов.

БАЖ действует в стране с осени 1995 года, ассоциация объединяет более 1300 работников медиасферы. Организация признана международным профессиональным сообществом.
ForUm

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