также в разделеОбщество
В Херсоне разоблачили группу интернет-агентов спецслужб РФ 4
Зеленский почтил память Богдана Ступки 9
ОГП просит суд арестовать Рудьковского 10
В Харькове зафиксировали случай тропической малярии 9
Укрзализныця закупала под видом «инновационной» продукции некачественные запчасти из ОРЛО 10
Стерненко подал кассационную жалобу на приговор одесского суда 20
Ляшко: Предприятие по производству тест-систем создадут уже в этом году 7
Главный санврач рассказал, когда закончатся желающие прививаться от COVID-19 24
Из Кишинева в Одессу снова начнет ходить поезд 11
Кабмин переназначил председателя Госкосмоса 14
Главный санврач: Пандемия COVID-19 может продлиться еще 2-5 лет 27
Через год в Украине планируют провести повторную вакцинацию от COVID-19 38
Подозреваемый во взятке председатель Харьковского облсовета ушел в декрет 25
Самолет Зеленского не смог приземлиться в Кишиневе и вернулся в Одессу 34
Врач: Новая волна коронавируса в Украине уже началась 28
Зеленский: В правоохранительной системе идет настоящий момент очистки 45
Минздрав: Локдаун в Украине могут ввести в ноябре 30
В Украине установлен рекорд COVID-вакцинации 20

СБУ разоблачила схему хищения бюджетных средств, выделенных на ликвидацию последствий масштабного наводнения, от которого в июне 2020 пострадала Черновицкая область. По имеющейся информации, подрядчик не выполнил аварийно-восстановительные работы в полном объеме, что позволило присвоить бюджетные средства в размере 1,3 млн грн, сообщил пресс-центр ведомства.

По предварительной информации, к схеме причастны подрядчик, выполнявший работы, а также должностное лицо, которое осуществляло технический надзор.

Соглашение на проведение капитального ремонта поврежденной дороги было подписано должностными лицами одного из сельских советов Черновицкой области. По договору стоимость работ составила более 5,5 млн грн.

Впрочем, согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, фактически работы не выполнены в полном объеме, что позволило злоумышленникам присвоить 1,3 млн грн государственных средств.

Сейчас одному из участников схемы объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие, в ходе которого устанавливаются все причастные к сделке лица.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6