Вперше російські реактивні дрони атакували Івано-Франківськ

Увечері 8 жовтня внаслідок падіння уламків безпілотника на адміністративну будівлю в Івано-Франківську загинув чоловік.
Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук заявила, що в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.
Через падіння уламків збитого безпілотника в обласному центрі виникла пожежа.
"Мали атаку на Івано-Франківськ. "Шахедом". На жаль, осколками була пошкоджена господарська будівля. І, на жаль, є загибла цивільна особа, сторож, який охороняв цю будівлю", - сказав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Фото: ДСНС.Автор: Галина Роюк