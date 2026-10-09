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Війна

Вперше російські реактивні дрони атакували Івано-Франківськ

Вперше російські реактивні дрони атакували Івано-Франківськ

Увечері 8 жовтня внаслідок падіння уламків безпілотника на адміністративну будівлю в Івано-Франківську загинув чоловік.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук заявила, що в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Через падіння уламків збитого безпілотника в обласному центрі виникла пожежа.

"Мали атаку на Івано-Франківськ. "Шахедом". На жаль, осколками була пошкоджена господарська будівля. І, на жаль, є загибла цивільна особа, сторож, який охороняв цю будівлю", - сказав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаобстрілокупантидрониІвано-Франківськ
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