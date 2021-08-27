В 80-ю годовщину со дня рождения выдающегося украинского актера, общественного и государственного деятеля, Героя Украины Богдана Ступки установлена корзина цветов от президента Украины Владимира Зеленского к мемориальной доске-горельефу на доме по улице Марии Заньковецкой, 1/3 в Киеве, где жил актер. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

«Богдан Ступка – актер с большой буквы. Актер, который имел непревзойденный талант от Бога, невероятную харизму и чрезвычайное трудолюбие. На сцене – большой мастер, в жизни – глубокий и мудрый человек, поражавший своей человечностью», - отметил Зеленский.

Также он подчеркнул, что Ступка был настоящим патриотом Украины и создал яркие образы, которые возвращают украинцам национальную память и гордость за свою историю.

«Богдан Ступка - фигура мирового масштаба. Его имя знает европейская культурная сцена. Богдан Сильвестрович говорил: «Мечтой моей жизни было, чтобы украинская культура стала известна во всем мире. Мечты должны сбываться, и я счастлив, что имею возможность способствовать этому». Убежден, эту мечту Богдана Сильвестровича должны продолжать воплощать совместными усилиями», - сказал президент.

Богдан Сильвестрович Ступка родился 27 августа 1941 года в Куликове на Львовщине. Скончался в возрасте 70 лет 22 июля 2012 в Киеве.