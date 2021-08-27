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Завтра, 28 августа, в Киево-Печерской лавре отметят престольный праздник монастыря - Успение Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, в этот день в Киево-Печерской лавре совершат семь Божественных литургий.

05.00 - Успенский Собор;

6.30 - Крестовоздвиженский храм;

7.00 - Трапезный храм;

8.00 - Храм в честь иконы «Живоносный Источник»;

8.30 - Храм в честь иконы «Всех скорбящих Радость»;08.30 – площадь перед Успенским собором;

8.40 - Храм преподобного Сергия Радонежского.

После завершения 4-й Литургии - водосвятный молебен на колодцах.

После завершения 6-й Литургии - Крестный ход на Дальние пещеры.

***Успение Богородицы - праздник, посвященный событию, которое не описывается в Библии, но о котором известно благодаря Церковнoму Преданию.

До V века Церковь не упоминала об Успении Богородицы, и до VI века Успение не праздновалось среди христиан как церковный праздник. Самое слово «успение» на современный язык можно перевести как «смерть».

После распятия и воскрешения Иисуса Христа Богородица находилась на попечении одного из апостолов - Иоанна Богослова. В конце своей жизни Oна проводила много времени в молитвах у Гроба Господня. По преданию, во время одной из таких молитв архангел Гавриил сообщил о том, что через три дня Oна скончается, и преподнёс пальмовую ветвь как символ победы над смертью.

Пресвятая Дева ожидала завершения земных дней спокойно и даже с радостью - ведь Она знала, что там, на Небе, встретит Своего Сына и Своего Бога. Перед кончиной Пресвятая Дева Мария хотела увидеть всех апостолов, которые к тому времени разошлись по разным местам проповедовать христианскую веру. Несмотря на это, желание Богородицы исполнилось: Святой Дух чудесным образом собрал апостолов у ложа Пресвятой Богородицы, на котором Oна молилась и ожидала своей кончины.

Апостолы похоронили Богородицу в гробнице Ее родителей, праведных Иоакима и Анны, в которой покоился и прах Ее супруга - Иосифа Обручника, у самого подножия Елеонской, или Масличной горы, возле Гефсиманского сада, где так любил беседовать с учениками Христос и где Он был арестован. На этом месте сейчас подземный православный греческий храм.

На третий день после смерти апостолы отодвинули большой камень, которым был закрыт вход. Однако Девы Марии они не обнаружили, в гробнице были только погребальные пелены - Иисус забрал на Небеса не только бессмертную душу Богородицы, но и её тело.
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