В субботу, 28 августа, в центре столицы состоится IV всеукраинский патриотический забег по легкой атлетике в память о погибших воинах «Уважаю воинов, бегу за героев Украины». По маршруту забега будет ограничено движение транспорта, сообщила пресс-служба КГГА.

Забег состоится с 9:45 до 14:00 по маршруту: улица Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни) - улица Большая Васильковская - улица Павла Скоропадского - улица Бассейная - улица Эспланадная - территория НСК «Олимпийский» - улица Саксаганского - улица Шота Руставели - улица Бассейная - улица Павла Скоропадского - улица Большая Васильковская - улица Крещатик.

Инициатором проведения забега выступила ОО «Славные эпохи Украины».

По информации организаторов, целью забега является чествование памяти погибших воинов АТО, выражение благодарности военнослужащим и их семьям за вклад в сохранение территориальной целостности и национального достоинства страны.

Все желающие смогут присоединиться и пробежать 2, 5 или 10 км за кого-либо из украинских воинов, погибших при защите страны на Востоке. Участие в мероприятии - бесплатное.

В этом году забег будет проходить в столице и других городах Украины.

Справка.

Забег «Уважаю воинов, бегу за героев Украины» начал в 2018 году Олег Дурмасенко - отец погибшего героя российско-украинской войны. Первый ежегодный забег состоялся 25 августа 2018 года в Киеве. Он собрал более 300 участников, среди которых участники боевых действий на Востоке Украины, родственники, близкие и побратимы погибших воинов, представители посольств Великобритании, военный атташе посольства США. Специально приглашенным гостем забега был основатель американской организации «Почитай и помни» и организатор всеамериканского забега за погибших воинов Джордж Лутц.

Забег «Уважаю воинов, бегу за героев Украины» проводится при поддержке Министерства по делам ветеранов Украины.