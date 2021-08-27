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На Полтавщине православная молодежь Полтавщины с иконой Богородицы в руках прошли 70 км с ночевками в палатках и посещениями храмов и монастырей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, молодежный крестный ход провел православный спортивно-туристический клуб «Крок».

«Ход продолжался почти 5 дней, около 70 км, с ночевками в палатках, едой на костре, теплыми разговорами, играми и песнями вокруг вечернего костра и, главное, с искренней, дружеской молитвой на устах», - отметили организаторы.

Православная молодежь прошла из Свято-Троицкого храма села Опошня в Крестовоздвиженский женский монастырь Полтавы с иконой Божией Матери в руках.

По дороге паломники посетили старинный Свято-Троицкий храм села Великие Будища и Троицкий Великобудищанский женский монастырь в селе Писаревщина. Молодежный крестный ход в Полтавской епархии УПЦ поводится уже четвертый год подряд по благословению митрополита Филиппа.

Как сообщалось ранее, в Киевской области верующие Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви прошли ежегодным крестным ходом в честь Успения Пресвятой Богородицы.

 
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